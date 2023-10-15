В США назвали Путина единственным, кто может спасти "почти мёртвую" Украину
Полковник Макгрегор: Путин проявляет невероятную сдержанность в отношении Украины
Президент России Владимир Путин проявляет невероятную сдержанность в отношении Украины, несмотря на непрекращающиеся провокации со стороны стран Запада. Соответствующее заявление сделал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
"Я полагаю, что это почти мёртвая страна и единственный, кто спасёт Украину от уничтожения, — это Владимир Путин, который проявляет невероятную сдержанность", — сказал он в интервью ютуб-каналу Deep Dive.
Макгрегор отметил, что западные СМИ создают ложное представление о российском лидере. Он также напомнил, что Путин предпочёл бы урегулировать конфликт с помощью переговоров, но этому могут помешать Вашингтон и его партнёры. В связи с этим полковник не исключает, что терпение у президента РФ скоро может закончиться.
Ранее Путин заявил, что Россия по известному древнему принципу "готовится к войне", но хочет мира. Кроме того, в том же интервью президент отметил, что при возникновении горячего конфликта РФ и Запада будет "совсем другая война", а не проведение спецоперации.