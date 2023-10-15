"Я полагаю, что это почти мёртвая страна и единственный, кто спасёт Украину от уничтожения, — это Владимир Путин, который проявляет невероятную сдержанность", — сказал он в интервью ютуб-каналу Deep Dive.

Макгрегор отметил, что западные СМИ создают ложное представление о российском лидере. Он также напомнил, что Путин предпочёл бы урегулировать конфликт с помощью переговоров, но этому могут помешать Вашингтон и его партнёры. В связи с этим полковник не исключает, что терпение у президента РФ скоро может закончиться.