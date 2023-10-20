Захарова вывела Байдена на чистую воду после признания о "дивидендах на крови" украинцев

Соединённые Штаты всегда видели в поддержке вооружённых конфликтов лишь "разумную инвестицию", так как бои проходили вдали от американской земли. Так откровение президента США Джозефа Байдена о финансировании Украины ради дивидендов для будущих поколений прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Раньше они называли это "борьбой за свободу и демократию". Теперь оказывается, это просто расчёт. Таковым он был всегда, просто мир обманывали, прикрываясь не существующими для Вашингтона ценностями. Как говорится, ничего личного, просто бизнес", — написала дипломат в телеграм-канале.

Также Захарова привела высказывание члена Верховного суда США Оливера Уэнделла Холмса – младшего. В цитате говорится, что дивиденды, которые человек завещает своим детям, будут жить и сохранять память о нём даже в случае исчезновения из памяти добродетелей усопшего.

"Судя по всему, всё умерло и исчезло у тех, кто подобным образом судит о дивидендах на крови", — подытожила представитель МИД РФ.