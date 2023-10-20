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20 октября, 15:36

Джонсон назвал "трагической ошибкой" возможное сокращение помощи Украине ради Израиля

Джонсон переживает, что Запад может урезать помощь Украине из-за Израиля

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал не совершать "трагической ошибки", урезая военную помощь Украине ради Израиля. Своим мнением он поделился в статье для газеты Telegraph.

"Некоторые в Капитолии заявляют, что, если мы хотим сделать больше для помощи Израилю против множества врагов этой страны, тогда мы должны пересмотреть или сократить нашу поддержку Украины. Это станет трагической ошибкой", полагает политик.

По его мнению, противостояние на Ближнем Востоке — это, "по сути, та же самая борьба, которая ведётся на Украине в течение последних десяти лет". Джонсон уточнил, что Запад одинаково ратует за победу Киева и Тель-Авива, воюющих с "разными головами одной и той же гидры". Поэтому, по убеждению политика, поддерживать нужно обе страны.

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Ранее сообщалось о намерениях президента США Джо Байдена запросить у Конгресса США 100 миллиардов долларов. 60 из них Вашингтон отправит Киеву для поддержки в конфликте с Россией, а оставшуюся часть между собой придётся поделить Израилю и Тайваню.

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ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Татьяна Миссуми
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