Джонсон назвал "трагической ошибкой" возможное сокращение помощи Украине ради Израиля
Джонсон переживает, что Запад может урезать помощь Украине из-за Израиля
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал не совершать "трагической ошибки", урезая военную помощь Украине ради Израиля. Своим мнением он поделился в статье для газеты Telegraph.
"Некоторые в Капитолии заявляют, что, если мы хотим сделать больше для помощи Израилю против множества врагов этой страны, тогда мы должны пересмотреть или сократить нашу поддержку Украины. Это станет трагической ошибкой", — полагает политик.
По его мнению, противостояние на Ближнем Востоке — это, "по сути, та же самая борьба, которая ведётся на Украине в течение последних десяти лет". Джонсон уточнил, что Запад одинаково ратует за победу Киева и Тель-Авива, воюющих с "разными головами одной и той же гидры". Поэтому, по убеждению политика, поддерживать нужно обе страны.
Ранее сообщалось о намерениях президента США Джо Байдена запросить у Конгресса США 100 миллиардов долларов. 60 из них Вашингтон отправит Киеву для поддержки в конфликте с Россией, а оставшуюся часть между собой придётся поделить Израилю и Тайваню.
ТАСС / AP / Efrem Lukatsky