Джонсон назвал "трагической ошибкой" возможное сокращение помощи Украине ради Израиля

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал не совершать "трагической ошибки", урезая военную помощь Украине ради Израиля. Своим мнением он поделился в статье для газеты Telegraph.

"Некоторые в Капитолии заявляют, что, если мы хотим сделать больше для помощи Израилю против множества врагов этой страны, тогда мы должны пересмотреть или сократить нашу поддержку Украины. Это станет трагической ошибкой", — полагает политик.

По его мнению, противостояние на Ближнем Востоке — это, "по сути, та же самая борьба, которая ведётся на Украине в течение последних десяти лет". Джонсон уточнил, что Запад одинаково ратует за победу Киева и Тель-Авива, воюющих с "разными головами одной и той же гидры". Поэтому, по убеждению политика, поддерживать нужно обе страны.