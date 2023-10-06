Обозреватель Telegraph Кон Кафлин заявил, что всё больше стран сомневаются в необходимости поддержки Украины, которая в настоящее время ослабевает.

Он считает, что с позиции Киева такая тенденция ведёт к ещё большим провалам на поле боя. Помимо этого, по словам журналиста, вполне логично было бы задать вопрос: хочет ли Запад до сих пор победы Украины?

Аналитик убеждён, что поставки Киеву вооружения со стороны его западных союзников возымели обратный эффект. Он утверждает, что если в начале специальной военной операции помощь Запада поддерживала Вооружённые силы Украины, то сейчас она имеет лишь негативный эффект: конфликт затягивается в ущерб интересам киевского режима.

Кафлин также подчеркнул, что уже несколько западных стран в разной степени отказались от поддержки Киева. Он привёл в пример заявление польского премьера Матеуша Моравецкого о прекращении поставок вооружения украинцам и Венгрию, которая блокирует пакет военной помощи на сумму в 500 миллионов евро.