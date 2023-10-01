Моравецкий жёстко поставил на место Зеленского, который размечтался о союзе с Германией

"Понимаю, что Зеленский теперь думает, что у него будет тесный союз с Германией. Предупреждаю, немцы всегда будут хотеть достичь взаимопонимания с русскими с помощью центральноевропейских государств. Именно Польша приняла под своей крышей несколько миллионов украинцев. Мы больше всего помогли в тот момент, когда немцы хотели отправить в осаждённый Киев 5000 касок", — приводит издание слова Моравецкого.