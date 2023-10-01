Моравецкий жёстко поставил на место Зеленского, который размечтался о союзе с Германией
Премьер-министр Польши Моравецкий: Польша приняла под крышей миллионы украинцев
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий напомнил Киеву, что республика приютила миллионы украинцев, а также посоветовал Владимиру Зеленскому не доверять Германии. Об этом пишет газета Dziennik Gazeta Prawna.
"Понимаю, что Зеленский теперь думает, что у него будет тесный союз с Германией. Предупреждаю, немцы всегда будут хотеть достичь взаимопонимания с русскими с помощью центральноевропейских государств. Именно Польша приняла под своей крышей несколько миллионов украинцев. Мы больше всего помогли в тот момент, когда немцы хотели отправить в осаждённый Киев 5000 касок", — приводит издание слова Моравецкого.
Премьер также отметил, что Варшава будет "защищать польское сельское хозяйство от украинских агроолигархов".
Ранее Лайф сообщал, что в середине сентября Украина направила во Всемирную торговую организацию иск против Варшавы из-за решения республики продлить запрет на ввоз зерна. По версии Киева, тем самым страна нарушила свои обязательства, обособившись от Евросоюза. В ответ Матеуш Моравецкий попросил Зеленского следить за словами.