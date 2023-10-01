Британия перебросила в Польшу истребители Typhoon из-за "российской угрозы"

Великобритания разместила истребители Eurofighter Typhoon в Польше в преддверии парламентских выборов, которые будут 15 октября. Об этом рассказал министр обороны Соединённого Королевства Грант Шэппс на съезде правящей Консервативной партии в Манчестере.

На выступлении Шэппс отметил, что, пока он говорит, самолёты приземляются в Польше. Количество отправленных истребителей он не уточнил. По утверждению министра обороны, этот шаг — мощный сигнал поддержки союзника по НАТО в период "риска российского вмешательства".