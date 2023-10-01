Британия перебросила в Польшу истребители Typhoon из-за "российской угрозы"
Британия перебросила в Польшу истребители Typhoon в преддверии выборов
Великобритания разместила истребители Eurofighter Typhoon в Польше в преддверии парламентских выборов, которые будут 15 октября. Об этом рассказал министр обороны Соединённого Королевства Грант Шэппс на съезде правящей Консервативной партии в Манчестере.
На выступлении Шэппс отметил, что, пока он говорит, самолёты приземляются в Польше. Количество отправленных истребителей он не уточнил. По утверждению министра обороны, этот шаг — мощный сигнал поддержки союзника по НАТО в период "риска российского вмешательства".
Напомним, 15 октября в Польше пройдут парламентские выборы. Согласно результатам опросов, рейтинги правящей уже восемь лет консервативной партии PiS ("Право и справедливость") под предводительством Ярослава Качиньского на фоне инфляции упали с 50% до 35%. Тем временем поддержка главного противника — оппозиционной партии "Гражданская платформа" во главе с Туском — достигла уже под 30%. К слову, ранее оппозиция Польши пообещала отдать под трибунал власти страны при победе на выборах.
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