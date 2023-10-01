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Регион
Опубликовано 1 октября 2023, 05:01
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Лондон может направить флот в Чёрное море, указали СМИ

Telegraph: Великобритания рассматривает возможность отправки флота в Чёрное море

Великобритания анализирует, как может помочь её флот в защите коммерческих судов в Чёрном море. Об этом сообщил глава Министерства обороны страны Грант Шэппс в интервью газете Telegraph.

"Британия — военно-морская держава, поэтому мы можем помочь, и мы можем дать совет, тем более что воды являются международными", — заявил министр, добавив, что он обсуждал этот вопрос с Владимиром Зеленским во время своей поездки в Киев.

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А ранее глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что оказывать поддержку Украине тяжело и болезненно. По его мнению, если этого не делать, ситуация в мире ухудшится. Вместе с тем он упомянул об усталости от конфликта и также счёл этот факт большой проблемой.

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Unsplash / Marcin Nowak

Лариса Сафронова
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