Лондон может направить флот в Чёрное море, указали СМИ

Великобритания анализирует, как может помочь её флот в защите коммерческих судов в Чёрном море. Об этом сообщил глава Министерства обороны страны Грант Шэппс в интервью газете Telegraph.

"Британия — военно-морская держава, поэтому мы можем помочь, и мы можем дать совет, тем более что воды являются международными", — заявил министр, добавив, что он обсуждал этот вопрос с Владимиром Зеленским во время своей поездки в Киев.