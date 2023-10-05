Украина по вине киевских властей потеряла двух ключевых союзников в Восточной Европе — Польшу и Словакию. Об этом заявил обозреватель Atlantic Петр Косицкий, отметив, что 30 сентября ознаменовало поворотный момент в международной поддержке Киева.

Журналист подчеркнул, что в прошлую субботу на внеочередных выборах в словацкий парламент победила политическая фракция Smer под руководством Роберта Фицо. Подобное положение вещей является серьёзной проблемой для киевского режима, так как эта партия выступает против помощи украинцам.

В то же время, как убеждён обозреватель, между Варшавой и Киевом наблюдается напряжённая атмосфера. Украинцы усложнили свои отношения с поляками с помощью скандала с эсэсовцем в канадском парламенте и резких высказываний Владимира Зеленского.

"Дни международной солидарности вокруг Украины сочтены", — констатировал Косицкий.