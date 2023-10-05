"Дни сочтены": В США заявили о потере Украиной двух ключевых союзников
Atlantic: Украина потеряла двух ключевых союзников — Польшу и Словакию
Украина по вине киевских властей потеряла двух ключевых союзников в Восточной Европе — Польшу и Словакию. Об этом заявил обозреватель Atlantic Петр Косицкий, отметив, что 30 сентября ознаменовало поворотный момент в международной поддержке Киева.
Журналист подчеркнул, что в прошлую субботу на внеочередных выборах в словацкий парламент победила политическая фракция Smer под руководством Роберта Фицо. Подобное положение вещей является серьёзной проблемой для киевского режима, так как эта партия выступает против помощи украинцам.
В то же время, как убеждён обозреватель, между Варшавой и Киевом наблюдается напряжённая атмосфера. Украинцы усложнили свои отношения с поляками с помощью скандала с эсэсовцем в канадском парламенте и резких высказываний Владимира Зеленского.
"Дни международной солидарности вокруг Украины сочтены", — констатировал Косицкий.
Ранее Лайф писал, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в минувшие выходные прибыл в Одессу и Киев с необъявленным визитом, чтобы приободрить приунывшего Владимира Зеленского. Судя по всему, Запад решил присылать различных политиков на Украину, чтобы хоть как-то замять провал ВСУ на фронте.
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