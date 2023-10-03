Стало известно, что может стоять за внезапным визитом Борреля на Украину
Runews24: Боррель приехал на Украину, чтобы приободрить приунывшего Зеленского
Зеленский и Боррель в Киеве. Обложка © Twitter / Josep Borrell Fontelles
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в минувшие выходные прибыл в Одессу и Киев с необъявленным визитом, чтобы приободрить приунывшего Владимира Зеленского. Как сообщает Runews24, Запад решил присылать различных политиков на Украину, чтобы хоть как-то замять провал ВСУ на фронте.
"Чтобы заполнить украинскую информационную повестку позитивом, на Западе было решено устроить череду визитов различных политиков, которые ратуют за помощь Украине. В том числе и Борреля. <...> Все их поездки, вероятно, призваны приободрить приунывшего от провала контрнаступления ВСУ Зеленского. От него ждут успехов на фронте, а их нет", — пишет издание.
При этом автор статьи констатирует, Зеленский так до сих пор и не понял, что ни в ЕС, ни в НАТО Незалежную брать никто не собирается. А все разговоры на эту тему являются уловками и манипуляциями. Впрочем, в Киеве, судя по всему, рады обманываться, отмечает издание.
Как сообщал Лайф, в минувшую субботу, 30 сентября, Боррель приехал в Одессу с необъявленным визитом. Он записал видеообращение из Спасо-Преображенского собора на фоне стены, которая ещё в июле была разрушена украинским комплексом ПВО. А 1 октября глава европейской дипломатии отправился в Киев, где встретился с Зеленским и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, а также поучаствовал в церемонии в честь погибших военных ВСУ.