Стало известно, что может стоять за внезапным визитом Борреля на Украину

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в минувшие выходные прибыл в Одессу и Киев с необъявленным визитом, чтобы приободрить приунывшего Владимира Зеленского. Как сообщает Runews24, Запад решил присылать различных политиков на Украину, чтобы хоть как-то замять провал ВСУ на фронте.

"Чтобы заполнить украинскую информационную повестку позитивом, на Западе было решено устроить череду визитов различных политиков, которые ратуют за помощь Украине. В том числе и Борреля. <...> Все их поездки, вероятно, призваны приободрить приунывшего от провала контрнаступления ВСУ Зеленского. От него ждут успехов на фронте, а их нет", — пишет издание.