Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сожалеет, что США приняли решение приостановить финансирование Киева, и выразил надежду, что Вашингтон пересмотрит это решение. Об этом он сказал перед первым в истории Евросоюза "выездным" неформальным заседанием глав европейских МИД, которое проходит в Киеве.

"Мы должны продолжать поддерживать Украину и обсуждать с нашими союзниками в США, чтобы они также продолжали эту поддержку. Я уверен, что это решение будет пересмотрено", — отметил Боррель.