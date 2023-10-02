Боррель призвал США пересмотреть своё решение и продолжить поддержку Украины
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель надеется, что США пересмотрят решение остановить финансирование Киева, так как украинский конфликт угрожает разрушительными последствиями для всего мира. Об этом он сказал перед первым в истории Евросоюза "выездным" неформальным заседанием глав европейских МИД, который проходит в Киеве.
"Мы должны продолжать поддерживать Украину и обсуждать с нашими союзниками в США, чтобы они также продолжали эту поддержку. Я уверен, что это решение будет пересмотрено", — отметил Боррель.
По его словам, происходящее на Украине — это "экзистенциальная угроза" для европейцев, поэтому для ЕС очень важно продолжать оказывать всяческую помощь киевскому режиму.
Напомним, президент США Джо Байден допускал возможность приостановки деятельности федерального правительства из-за неутверждения бюджета. Он признался, что не знает, как избежать шатдауна. Вчера Сенат США принял проект временного бюджета на 45-дневный срок вслед за Палатой представителей. Документ не упоминает поддержку Украины. В Раде запаниковали из-за проекта финансирования США без помощи Украине.
ТАСС / AP / Efrem Lukatsky