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Опубликовано 2 октября 2023, 07:50
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Боррель выразил сожаление из-за принятия в США бюджета без помощи Украине

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сожалеет, что США приняли решение приостановить финансирование Киева, и выразил надежду, что Вашингтон пересмотрит это решение. Об этом он сказал перед первым в истории Евросоюза "выездным" неформальным заседанием глав европейских МИД, которое проходит в Киеве.

"Мы должны продолжать поддерживать Украину и обсуждать с нашими союзниками в США, чтобы они также продолжали эту поддержку. Я уверен, что это решение будет пересмотрено", отметил Боррель.

По его словам, происходящее на Украине — это "экзистенциальная угроза" для европейцев, поэтому для ЕС очень важно продолжать оказывать всяческую помощь киевскому режиму.

Боррель заявил, что Украине предстоит "трудный бой" перед вступлением в ЕС
Боррель заявил, что Украине предстоит "трудный бой" перед вступлением в ЕС

Напомним, президент США Джо Байден допускал возможность приостановки деятельности федерального правительства из-за неутверждения бюджета. Он признался, что не знает, как избежать шатдауна. Вчера Сенат США принял проект временного бюджета на 45-дневный срок вслед за Палатой представителей. Документ не упоминает поддержку Украины. В Раде запаниковали из-за проекта финансирования США без помощи Украине.

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ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Татьяна Миссуми
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