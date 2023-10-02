Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель надеется, что США пересмотрят решение остановить финансирование Киева, так как украинский конфликт угрожает разрушительными последствиями для всего мира. Об этом он сказал перед первым в истории Евросоюза "выездным" неформальным заседанием глав европейских МИД, который проходит в Киеве.

"Мы должны продолжать поддерживать Украину и обсуждать с нашими союзниками в США, чтобы они также продолжали эту поддержку. Я уверен, что это решение будет пересмотрено", — отметил Боррель.