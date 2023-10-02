Боррель выразил сожаление из-за принятия в США бюджета без помощи Украине
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сожалеет, что США приняли решение приостановить финансирование Киева, и выразил надежду, что Вашингтон пересмотрит это решение. Об этом он сказал перед первым в истории Евросоюза "выездным" неформальным заседанием глав европейских МИД, которое проходит в Киеве.
"Мы должны продолжать поддерживать Украину и обсуждать с нашими союзниками в США, чтобы они также продолжали эту поддержку. Я уверен, что это решение будет пересмотрено", — отметил Боррель.
По его словам, происходящее на Украине — это "экзистенциальная угроза" для европейцев, поэтому для ЕС очень важно продолжать оказывать всяческую помощь киевскому режиму.
Напомним, президент США Джо Байден допускал возможность приостановки деятельности федерального правительства из-за неутверждения бюджета. Он признался, что не знает, как избежать шатдауна. Вчера Сенат США принял проект временного бюджета на 45-дневный срок вслед за Палатой представителей. Документ не упоминает поддержку Украины. В Раде запаниковали из-за проекта финансирования США без помощи Украине.
ТАСС / AP / Efrem Lukatsky