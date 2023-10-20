Байден попросил у Конгресса два миллиарда долларов, но не для Украины

Президент США Джо Байден запросил у Конгресса согласование поддержки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) на два миллиарда долларов. Об этом сказано в запросе американского лидера, который был направлен в Палату представителей Конгресса США 20 октября.

Белый дом опубликовал письмо, направленное бюджетным офисом ведомства временному спикеру Палаты представителей Конгресса США Патрику Макгенри. Правда, пока тот лишён необходимых для согласования бюджета полномочий.

Из документа следует, что часть запрашиваемой суммы, а именно два миллиарда долларов, будет направлена на поддержку АТР. Стоит отметить, что в документе не указано, пойдут ли эти средства на нужды Тайваня или других стран в регионе.