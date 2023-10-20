Медведев осудил "старого придурка" Байдена за "инвестиции в смерть"
Медведев: Мир под руководством США катится в глубочайшую пропасть
Решения руководства США свидетельствуют о болезни общества и ведут мир к глубочайшей пропасти. В этом уверен зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Мир, ведомый США, продолжает катиться в глубочайшую пропасть. Принимаются решения, которые явно свидетельствуют не только о необратимом ментальном расстройстве их носителей, но и об утрате остатков совести. Решения значимые и мелкие, но явно кричащие о болезни всего общества", — написал он в своём телеграм-канале в пятницу, 20 октября.
Политик напомнил, что американский президент Джо Байден счёл "разумной инвестицией" деньги, которые должны быть затрачены на приобретение дополнительного оружия для Украины и Израиля. По сути речь идёт о десятках миллиардов долларов, которые будут истрачены на смерть других людей вдали от США.
"Инвестиции в смерть ненужных людей — это за гранью добра и зла. И это не просто деменция старого придурка, а вся философия их государственной жизни на протяжении столетий", — резюмировал Медведев.
Ранее российский политик словами Булгакова высмеял несознанку США из-за переданных ВСУ автоматов у ХАМАС. Он отметил, что ранее никого "не удивляло и не заботило", что поставляемая американская техника разворовывается и уплывает по контрабандным каналам террористам. То, что оружие всплыло в Израиле, — закономерный итог.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев