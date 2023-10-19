Медведев словами Булгакова высмеял несознанку США из-за переданных ВСУ автоматов у ХАМАС
Медведев: "Афганское" и "киевское" оружие США убивает людей и в Израиле
Дмитрий Медведев. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
В Израиле люди становятся жертвами американского оружия, поставленного Киеву и брошенного в Афганистане, при этом Штаты, выгораживая себя, обвиняют в поставках Россию и другие страны. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для газеты "Известия".
Он отметил, что ранее никого "не удивляло и не заботило", что поставляемая американская техника разворовывается и уплывает по контрабандным каналам террористам. То, что оружие всплыло в Израиле, — закономерный итог.
"А в Конгрессе США с показным возмущением требуют "срочно расследовать", откуда у ХАМАС появились эти подозрительно знакомые автоматы, средства поражения и всё прочее. Они спешат обвинить в незаконных поставках то Иран, то Сирию, то Россию — кого угодно, лишь бы не самих себя. Вещают "со скошенными к носу от постоянного вранья глазами", как это описал Михаил Булгаков в романе о тех самых библейских местах, где сейчас рвутся бомбы", — написал политик.
Ранее президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что израильская армия должна сделать всё для уничтожения радикальной палестинской группировки ХАМАС. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, выступая на открытии зимней сессии Кнессета, призвал мир к борьбе с ХАМАС и сообщил, что эта палестинская группировка представляет собой "новую версию нацизма".