В Израиле люди становятся жертвами американского оружия, поставленного Киеву и брошенного в Афганистане, при этом Штаты, выгораживая себя, обвиняют в поставках Россию и другие страны. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для газеты "Известия".

Он отметил, что ранее никого "не удивляло и не заботило", что поставляемая американская техника разворовывается и уплывает по контрабандным каналам террористам. То, что оружие всплыло в Израиле, — закономерный итог.

"А в Конгрессе США с показным возмущением требуют "срочно расследовать", откуда у ХАМАС появились эти подозрительно знакомые автоматы, средства поражения и всё прочее. Они спешат обвинить в незаконных поставках то Иран, то Сирию, то Россию — кого угодно, лишь бы не самих себя. Вещают "со скошенными к носу от постоянного вранья глазами", как это описал Михаил Булгаков в романе о тех самых библейских местах, где сейчас рвутся бомбы", — написал политик.