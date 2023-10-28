Отчаявшийся Киев попросил у США "монстров Франкенштейна"

Из-за нехватки систем ПВО Украина попросила США в активном порядке реализовать проект FrankenSAM (образовано от слов "Франкенштейн" и SAM — surface-to-air missile, ракета класса "земля – воздух"). Об этом сообщает The New York Times.

"С приближением зимы украинские власти отчаянно нуждаются в усилении средств противовоздушной обороны", — пишет издание.

Там добавили, что под программой FrankenSAM подразумевается создание импровизированных ЗРК из корпусов, деталей и компонентов со складов на Украине, в США и странах-союзниках. Детали для этих "химер" зачастую используются старые и списанные, однако, как отмечает NYT, в Киеве готовы работать с такой "монструозной системой вооружений".

По информации американских официальных лиц, которые беседовали с изданием, импровизированные системы ПВО отправят на Украину осенью. До этого оружие тестировалось на протяжении нескольких месяцев на базах в США.