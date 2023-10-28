Полянский назвал количество оружия, идущего на чёрный рынок с Украины
Полянский: Порядка 20% поставляемого Киеву оружия уходит на чёрный рынок
Порядка 20% поставляемого киевскому режиму оружия уходит на чёрный рынок, заявил в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.
"В последнее время появились данные о том, что от 15% до 20% всей получаемой Киевом продукции военного назначения в первые же две недели уходит на серые и чёрные рынки", — заявил дипломат.
Данную тему ранее поднимал и президент России Владимир Путин. По его словам, у России есть информация о продаже вооружения с Украины на Ближний Восток через чёрный рынок. Российский лидер подчеркнул, что эти поставки стоят на потоке. Помимо того, 27 октября глава государства в ходе совещания с постоянными членами Совбеза обсудил оборот оружия в стране. Во время мероприятия поднималась тема незаконного ввоза оружия в Россию с территории Украины.
t.me / Дмитрий Полянский