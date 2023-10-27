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27 октября, 11:25

Путин обсудил с Совбезом незаконное попадание оружия с Украины в Россию

Путин призвал принять меры для предотвращения незаконного попадания оружия в РФ

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза обсудил оборот оружия в стране. В начале встречи глава государства подчеркнул, что данный вопрос сегодня особенно важен, и призвал определить дополнительные меры в этой сфере.

"Нужно подумать о том, как попадают на территорию Российской Федерации оружие, боеприпасы незаконным образом, кстати говоря, в том числе и с территории Украины не в войска наши, но на территорию России всё-таки такое оружие с территории Украины попадает", — приводятся слова президента на сайте Кремля.

Глава государства добавил, что следует обратить внимание на эти каналы и посмотреть на то, как организованы меры ведомственного контроля. Также нужно понять, что дополнительно сделать для укрепления нормативно-правовой базы.

После этого президент попросил главу МВД Владимира Колокольцева и директора Росгвардии Виктора Золотова начать свои доклады.

Путин признался, что не удивился бы продаже украинцами оружия в Россию

Путин признался, что не удивился бы продаже украинцами оружия в Россию

Ранее Путин заявил, что у России есть данные о продаже вооружения с Украины на Ближний Восток через чёрный рынок. По его словам, эти поставки стоят на потоке.

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Kremlin.ru

Никита Осипов
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