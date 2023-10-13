Путин признался, что не удивился бы продаже украинцами оружия в Россию

Президент РФ Владимир Путин считает, что появление у палестинских радикалов оружия, проданного им Украиной, не вызывает удивления. По его словам, украинцы "продают всё, что можно продать".

"[Украинцы] продают всё что угодно. Всё, что можно продать. Всё продают. Если оружие продаётся — продают оружие. Тем более что это продают не в Россию. Хотя если и в Россию будут продавать, то я не удивлюсь ничему, не шучу", — пояснил Путин.

Он напомнил, что в этом вопросе ситуация похожа на события в 1990 году, когда шли боевые действия на Кавказе. Тогда, по словам президента, были зафиксированы случаи продажи российского вооружения противоборствующей стороне.