Путин признался, что не удивился бы продаже украинцами оружия в Россию
Президент РФ Владимир Путин считает, что появление у палестинских радикалов оружия, проданного им Украиной, не вызывает удивления. По его словам, украинцы "продают всё, что можно продать".
"[Украинцы] продают всё что угодно. Всё, что можно продать. Всё продают. Если оружие продаётся — продают оружие. Тем более что это продают не в Россию. Хотя если и в Россию будут продавать, то я не удивлюсь ничему, не шучу", — пояснил Путин.
Он напомнил, что в этом вопросе ситуация похожа на события в 1990 году, когда шли боевые действия на Кавказе. Тогда, по словам президента, были зафиксированы случаи продажи российского вооружения противоборствующей стороне.
"К сожалению, это было. Беда, трагедия, но это было. То же самое сегодня происходит на Украине", — заключил российский лидер.
Напомним, утром 7 октября из сектора Газа по Тель-Авиву и южному Израилю был нанесён мощный ракетный удар, после чего в страну проникли бойцы ХАМАС. Позже появилась информация, что палестинские радикалы использовали оружие, проданное им украинской стороной. Об этом же заявляла американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. По её словам, ХАМАС могло получить американское вооружение с Украины и из Афганистана. А старший сын президента США Дональд Трамп – младший заявил, что палестинцы держат в руках американские автоматы М4. Он высказал версию, что это оружие американские военные могли бросить перед отъездом из Афганистана.
LIFE / Павел Баранов