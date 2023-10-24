В Киеве признали, что даже "все оружейные мощности мира" не утолят их снарядного голода

Официальный Киев признал, что даже "все оружейные мощности мира" не могут покрыть дефицит ВСУ в конфликте с Россией. В частности, об этом заявил украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в интервью изданию Politico.

Тем не менее чиновник от лица украинских солдат попросил страны Запада ускорить производство дронов, ракет и снарядов как можно ближе к линии фронта.