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Регион
Опубликовано 24 октября 2023, 08:20
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В Киеве признали, что даже "все оружейные мощности мира" не утолят их снарядного голода

Украинский министр Камышин: Все мощности мира не покроют нашей нужды в оружии

Официальный Киев признал, что даже "все оружейные мощности мира" не могут покрыть дефицит ВСУ в конфликте с Россией. В частности, об этом заявил украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в интервью изданию Politico.

Тем не менее чиновник от лица украинских солдат попросил страны Запада ускорить производство дронов, ракет и снарядов как можно ближе к линии фронта.

"Если собрать вместе все мировые мощности по производству оружия и боеприпасов, даже этого не будет достаточно", — отметил Камышин.

Путин: РФ узнала, что оружие с Украины идёт на Ближний Восток через чёрный рынок
Путин: РФ узнала, что оружие с Украины идёт на Ближний Восток через чёрный рынок

А ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что не только ВСУ, но и весь мир столкнулся с дефицитом снарядов и боеприпасов: все склады пусты. Между тем Лайф уже рассказывал о том, что Россия поставила Запад перед дилеммой, связанной с дальнейшей военной поддержкой Украины. Уничтожение переданного ВСУ оружия и техники вынудило союзников Киева задуматься и о собственной безопасности.

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Сайт президента Украины

Марина Калегина
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