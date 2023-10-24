В Киеве признали, что даже "все оружейные мощности мира" не утолят их снарядного голода
Украинский министр Камышин: Все мощности мира не покроют нашей нужды в оружии
Официальный Киев признал, что даже "все оружейные мощности мира" не могут покрыть дефицит ВСУ в конфликте с Россией. В частности, об этом заявил украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в интервью изданию Politico.
Тем не менее чиновник от лица украинских солдат попросил страны Запада ускорить производство дронов, ракет и снарядов как можно ближе к линии фронта.
"Если собрать вместе все мировые мощности по производству оружия и боеприпасов, даже этого не будет достаточно", — отметил Камышин.
А ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что не только ВСУ, но и весь мир столкнулся с дефицитом снарядов и боеприпасов: все склады пусты. Между тем Лайф уже рассказывал о том, что Россия поставила Запад перед дилеммой, связанной с дальнейшей военной поддержкой Украины. Уничтожение переданного ВСУ оружия и техники вынудило союзников Киева задуматься и о собственной безопасности.