Россия поставила Запад перед дилеммой, связанной с дальнейшей военной поддержкой ВСУ. Планомерное уничтожение переданного Украине оружия и техники вынудило союзников Киева задуматься и о собственной безопасности, заявил изданию NRK старший преподаватель разведки Норвежского оборонного колледжа Том Ресёт.

По его оценке, неумеренные аппетиты Украины уже привели к опустошению военных складов ряда государств. Происходящее вынуждает их держать в тайне объёмы новых поставок, дабы не выдать собственный оборонный дефицит. Восполнять же пробелы мешают ограниченные производственные мощности.

"В некоторых странах до 50% определённых систем вооружения отсутствуют, поскольку они были переданы украинцам", — уточнил норвежский Ресёт.

В сложившейся ситуации Запад предстал перед непростым выбором, уверен собеседник издания. Союзникам Незалежной нужно решить, продолжать ли спонсировать Украину в ущерб своей безопасности или отказать Киеву в помощи, чтобы перестать быть уязвимыми.