В Норвегии выдали военную тайну Запада о серьёзном ударе России
NRK: Запад предстал перед сложным выбором по снабжению оружием Украины
Россия поставила Запад перед дилеммой, связанной с дальнейшей военной поддержкой ВСУ. Планомерное уничтожение переданного Украине оружия и техники вынудило союзников Киева задуматься и о собственной безопасности, заявил изданию NRK старший преподаватель разведки Норвежского оборонного колледжа Том Ресёт.
По его оценке, неумеренные аппетиты Украины уже привели к опустошению военных складов ряда государств. Происходящее вынуждает их держать в тайне объёмы новых поставок, дабы не выдать собственный оборонный дефицит. Восполнять же пробелы мешают ограниченные производственные мощности.
"В некоторых странах до 50% определённых систем вооружения отсутствуют, поскольку они были переданы украинцам", — уточнил норвежский Ресёт.
В сложившейся ситуации Запад предстал перед непростым выбором, уверен собеседник издания. Союзникам Незалежной нужно решить, продолжать ли спонсировать Украину в ущерб своей безопасности или отказать Киеву в помощи, чтобы перестать быть уязвимыми.
Несколькими днями ранее тревогу забили и в Европе. Там признали, что ЕС уже отдал Киеву львиную долю своих оружейных запасов, и дальнейшие поставки несут для стран блока нешуточные риски. В связи с этим некоторые государства начали отменять анонсированные ранее пакеты помощи.