Как в Европе отказываются строить военные заводы, боясь бомбардировок России Как жители Европы борются против открывающихся военных заводов, чтобы не попасть под удар Армии России. 39156 39156 Производство военной техники и вооружения на заводе концерна Rheinmetall. Обложка © ТАСС / EPA / HANNIBAL HANSCHKE

Призыв заблокировать проект строительства завода Rheinmetall, на котором производят боеприпасы для Вооружённых сил Украины, подписали 16 из 22 членов городского совета города Гроссенхайна. На имя канцлера Германии Олафа Шольца было отправлено письмо, в котором немцы излагают опасения, что этим навлекут гнев президента России Владимира Путина, пишет The New York Times.

— Мы отказываемся от строительства военного завода, несмотря на наличие инфраструктуры, — следует из обращения. — Мы не хотим окольными путями участвовать в военных конфликтах по всему миру.

— Очень сложно объяснить людям, почему мы должны защищать Украину, — объяснил репортёрам NYT член Законодательного собрания земли Саксония Себастьян Фишер. И ситуация города Гроссенхайна с населением около 20 тысяч человек весьма актуальна для ФРГ. Так как "видение Берлина — это одно, а политические реалии на местах — иные".

В итоге Rheinmetall не будет строить новый завод, а займётся расширением производства в другой части Германии. В Германии периодически проходят протесты против поддержки Украины, инициированные активистами движения Querdenker, связанного с оппозиционной правой партией "Альтернатива для Германии" (АдГ), которую Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ причислило в апреле этого года к экстремистской только за то, что большинство её митингов носят антивоенный характер.

— Вмешательство Германии в конфликт на Украине, пусть и путём предоставления оружия, создаёт риски для эскалации. Поставляя оружие Киеву, ФРГ выступает спонсором терактов против русского и украинского населения. В случае если специализированное производство будет развёрнуто, оно может стать законной целью России. Если оно будет развёрнуто на Украине и на его территории будут работать немецкие граждане — они также автоматически превратятся в комбатантов. В случае если речь идёт о развёртывании заводов в Германии, то также возможна достаточно жёсткая реакция, — считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Сотрудники концерна Rheinmetall работают над орудием для основного боевого танка Leopard 2A4. Фото © Getty Images / Philipp Schulze / picture alliance

Еще в июне во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме президент Владимир Путин предупредил, что Армия РФ может нанести удар по авиабазам НАТО, если с них будут взлетать самолёты, действующие в зоне СВО.

Это ещё одно наглядное свидетельство, что среди германских политических элит нет консенсуса в плане военной помощи Украине. Разговоры о том, что поставки оружия ведут к эскалации и вероятности втягивания в конфликт с Россией, велись с самого начала СВО.

— Политики ФРГ уже высказывались, что появление "Леопардов" на Украине наводит на воспоминания об аналогичных событиях ВОВ. Все немцы прекрасно помнят, чем это закончилось. Поэтому опасения присутствуют, при этом возможность финансовой выгоды в период нестабильности не так важна, как мирное небо над головой, по сути, власти города отказываются от этого проекта во время экономических проблем. Ведь сейчас многие крупные производства покидают страну, — напоминает политолог Дмитрий Родионов.

Даже если не построят в этом городе, то построят в другом, где у партии Шольца есть большинство. Решения о таких вещах принимаются в Вашингтоне, а не на уровне Берлина, уверен политолог.

Тут есть фактор лоббирования со стороны Rheinmetall, который только в марте отчитывался о том, как рекордно увеличил свою выручку благодаря поставкам на Украину. Оружейная промышленность будет давить на немецкие власти и добьётся строительства заводов, считает Родионов.

Авторы Дмитрий Шестопалов