За чей счёт на Западе собираются пополнять кассу Киева Аналитик и публицист Александр Роджерс — о том, почему финансирование Украины всё больше напоминает пиратскую матрицу Дикого Запада. 3 октября, 22:42 Украинское руководство намерено вносить в специальный фонд средства от продажи конфискованных активов России. Деньги будут направляться на производство оружия и строительство военных объектов. Обложка © Shutterstock

Украинское руководство намерено вносить в специальный фонд средства от продажи конфискованных активов России. Деньги будут направляться на производство оружия и строительство военных объектов. Подразумевается, что фонд обеспечит "дополнительные ресурсы, в частности, для развития военных производств и поддержки соответствующего сотрудничества для создания новых военных объектов", заявил Зеленский во время Первого форума оборонных индустрий в Киеве.

Если вспомнить, кто только ни предлагал своих рецептов спасения Украины за последние годы и даже десятилетия — от Джоржа Сороса до иноагента Евгения Чичваркина*. Сорос предлагал, чтобы все дали денег Украине — начиная с МВФ и заканчивая ЕЦБ. Очевидно, чтобы его украинские марионетки типа Ермака могли их украсть и разделить. Однако одесскую поговорку "Воруйте с прибылей, а не с убытков" никто из них не учитывал.

Чичваркин* предлагал, наоборот, отменить практически все налоги — мол, после этого экономика взорвётся развитием. Правда, его либертарианские теории нигде не прошли проверку практикой. По итогу каждый, собственно, советует то, что будет выгодно лично ему, а не Украине.

Часть из подобных советов киевский режим уже реализовал. Например, легализовал "медицинскую" марихуану. Якобы "для утоления боли и лечения посттравматических расстройств". И якобы только по рецепту. Правда, практика других стран, в том числе США, показывает, что сразу после этого появляются специальные "врачи", которые делают состояния, выписывая подобные рецепты.

Следующий шаг, с которым уже достаточно давно носится киевский режим, — это легализация проституции (и, конечно же, её налогообложение). "Проституткопроводы" в Европу и Азию с Украины уже давно существуют, сотни тысяч украинских жриц любви демпингуют этот рынок на нескольких континентах. Аналогично развивается и тема украинского секс-туризма, который известен низким тарифом и обилием предложений. Правда, сейчас из-за военных действий это направление слегка стагнирует. Но поскольку формально оно до сих пор считается нарушением закона, продолжаются разговоры о легализации.

Следующий рецепт, с которым уже достаточно давно носится киевский режим, — это легализация проституции. Фото © Getty Images / NurPhoto

И, наконец, британский разведывательный институт RUSI, известный заказами для Пентагона, решил порекомендовать киевскому режиму развивать азартные игры (правда, автор данного "исследования" — украинский же экономист Юрий Гайдай). Как-то он поздно проснулся, потому что их уже несколько лет как легализовали. Причём не только обычные казино, но и онлайн, и спортивные тотализаторы.

Только до сих пор доходы от лицензирования их деятельности не особо впечатляют. Что в целом неудивительно. Ибо казино не создаёт добавочную стоимость, а просто перераспределяет средства от игроков к хозяевам казино. В нищей стране средства нищего населения особо не перераспределишь. А богатым иностранцам проще и приятнее полететь в Лас-Вегас, Эмираты или какое-нибудь Монте-Карло, где к тому же не стреляют на улицах.

Заметьте, у всех этих рецептов есть общие черты: они все более утопично-эклектичны (потому что обычные методы стимулирования экономики Украине не помогают) и все они от "относительно честных способов" стремительно уходят к откровенно преступным. Многие из них уже давно процветают на Украине — от суррогатного материнства и детской порнографии до торговли органами и детьми. Чем дальше в нищету, тем меньше места остаётся для морали и представлений о добре и зле.

Все эти рецепты сильно напоминают известный анекдот про цыплят. Когда все цыплята сдохли, советчик сказал: "Жаль, а у меня ещё столько идей оставалось". Украинцы, как и цыплята, стремительно заканчиваются, а советчики продолжают фонтанировать идеями.

Последней новацией и подготовкой к замене Зеленского во главе киевского режима стал блок реформ от США, на которые Вашингтон даёт от трёх месяцев до полутора лет. В пакете законодательно снижается функционал спецслужб Незалежной, умаляется роль и других институтов, полномочиями наделяются антикоррупционные комитеты, а также планируется изменение тарифной сетки стоимости газа и электричества. Что означает — полный контроль американцев над украинскими чиновниками, так как контролировать реформы будут кураторы из США.

Также планируется изменение тарифной сетки стоимости газа и электричества. Фото © ТАСС / AP / Francisco Seco

Так получилось, что, готовя текст и собирая предложения по спасению Украины, зачитывал их вслух или смотрел в Сети новости. На что мой девятилетний сын, который находился при этом в комнате, сказал "Украине просто нужно сдаться".

Авторы Александр Роджерс