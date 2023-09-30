Зеленский поручил производить оружие на деньги россиян

На Украине намерены вносить в специальный фонд средства от продажи конфискованных российских активов, из которого деньги будут в дальнейшем направляться на производство оружия и строительство военных объектов. Об этом сообщил Владимир Зеленский в приветствии к участникам первого форума оборонных индустрий в Киеве, запись которого опубликована в его Telegram-канале.

"На Украине будет основан специальный оборонный фонд, который обеспечит дополнительные ресурсы, в частности, для развития военных производств и поддержки соответствующего сотрудничества для создания новых военных объектов. Фонд будет наполняться за счёт дивидендов от государственных оборонных активов и за счёт прибыли от продажи конфискованных российских активов", — объявил Зеленский.

По его словам, наполнение фонда станет дополнительной статьёй государственных расходов. При этом в Киеве открыто признают, что самостоятельно едва покрывают военные расходы, остальное финансируется за счёт западных траншей. Бюджет на 2024 год рассчитан с рекордным дефицитом — около $42 млрд.