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Регион
Опубликовано 30 сентября 2023, 09:47
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Зеленский поручил производить оружие на деньги россиян

Зеленский направит доходы с конфискованных активов России в оборонный фонд ВСУ

Владимир Зеленский. Фото © t.me / V_Zelenskiy_official

Владимир Зеленский. Фото © t.me / V_Zelenskiy_official

На Украине намерены вносить в специальный фонд средства от продажи конфискованных российских активов, из которого деньги будут в дальнейшем направляться на производство оружия и строительство военных объектов. Об этом сообщил Владимир Зеленский в приветствии к участникам первого форума оборонных индустрий в Киеве, запись которого опубликована в его Telegram-канале.

"На Украине будет основан специальный оборонный фонд, который обеспечит дополнительные ресурсы, в частности, для развития военных производств и поддержки соответствующего сотрудничества для создания новых военных объектов. Фонд будет наполняться за счёт дивидендов от государственных оборонных активов и за счёт прибыли от продажи конфискованных российских активов", — объявил Зеленский.

По его словам, наполнение фонда станет дополнительной статьёй государственных расходов. При этом в Киеве открыто признают, что самостоятельно едва покрывают военные расходы, остальное финансируется за счёт западных траншей. Бюджет на 2024 год рассчитан с рекордным дефицитом — около $42 млрд.

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А ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг предложил ЕС "не позориться", а изымать активы РФ только по закону. Глава немецкого правительства Олаф Шольц тоже назвал крайне сложным вопрос возможного изъятия замороженных активов ЦБ РФ для передачи их Украине.

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Андрей Бражников
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