Кремль отреагировал на планы Запада ввести налог на прибыль от замороженных российских активов
Песков не исключил исков в суд в случае изъятия процентов с активов РФ в США
В Кремле не исключили судебных исков в случае изъятия процентов с российских активов в США. Об этом сообщил в беседе с журналистами в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Здесь нужно с юридической точки зрения, безусловно, владельцам активов выносить свои суждения на этот счёт. В случае если будут возникать какие-то элементы несогласия и желания оспорить, то, конечно, будем прибегать к судебным инстанциям", — пояснил он.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен поддержала план Евросоюза по введению налога на прибыль от замороженных российских активов. Она назвала разумным предложение ЕС. Йеллен полагает, что налог на непредвиденные доходы поможет финансировать восстановление Украины.
К слову, незаконные действия ЕС по заморозке и изъятию российских активов уже неоднократно критиковали в Кремле и сравнивали с грабежом. Взгляд на эту ситуацию меняется и в самой Европе. Так, глава МИД Австрии Александер Шалленберг предложил ЕС "не позориться", а изымать активы РФ только по закону. Глава немецкого правительства Олаф Шольц тоже назвал крайне сложным вопрос возможного изъятия замороженных активов ЦБ РФ для передачи их Украине.