Кремль напомнил о законе желающим изъять собственность наших бизнесменов за рубежом

Европейские санкции против российских предпринимателей, особенно изъятие их частной собственности, противоречат международному праву. Об этом заявил в беседе с журналистами в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Санкции против всех предпринимателей Российской Федерации, изъятие частной собственности, принадлежащей российскому бизнесу, посягательство на финансовые и иные активы нашего бизнеса являются действиями, которые противоречат в полном смысле этого слова всем законам и международному законодательству", — сказал представитель Кремля.

Напомним, что незаконные действия ЕС по заморозке и изъятию российских активов уже неоднократно критиковали в Кремле и сравнивали с грабежом. Взгляд на эту ситуацию меняется и в самой Европе. Так, глава МИД Австрии Александер Шалленберг предложил ЕС "не позориться", а изымать активы РФ только по закону. Глава немецкого правительства Олаф Шольц тоже назвал крайне сложным вопрос возможного изъятия замороженных активов ЦБ РФ для передачи их Украине.