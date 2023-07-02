В Австрии предложили ЕС "не позориться", а изымать активы РФ только по закону

Европейские страны должны руководствоваться законами в вопросах использования замороженных активов России, иначе можно "опозориться". Об этом сказал министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг телеканалу ORF.

"Мы страны с главенством права. Здесь каждое решение — будь то решение по санкциям, по использованию ли замороженных средств — можно оспорить в Европейском суде в Люксембурге", — напомнил он.