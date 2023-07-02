Регион

Уведомления отключены

2 июля, 13:31

В Австрии предложили ЕС "не позориться", а изымать активы РФ только по закону

Глава МИД Австрии Шалленберг призвал соблюдать закон при изъятии активов РФ

Европейские страны должны руководствоваться законами в вопросах использования замороженных активов России, иначе можно "опозориться". Об этом сказал министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг телеканалу ORF.

"Мы страны с главенством права. Здесь каждое решение — будь то решение по санкциям, по использованию ли замороженных средств — можно оспорить в Европейском суде в Люксембурге", напомнил он.

Ударит по евро: Европу предупредили о последствиях изъятия активов России

Ударит по евро: Европу предупредили о последствиях изъятия активов России

Ранее глава немецкого правительства Олаф Шольц назвал крайне сложным вопрос возможного изъятия замороженных активов ЦБ РФ для передачи их Украине. По его словам, лидеры стран ЕС поручили Еврокомиссии проработать этот вопрос и проинформировать о результатах.

Обложка ©

ТАСС / AP / Virginia Mayo

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Австрия
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров