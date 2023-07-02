В Австрии предложили ЕС "не позориться", а изымать активы РФ только по закону
Глава МИД Австрии Шалленберг призвал соблюдать закон при изъятии активов РФ
Европейские страны должны руководствоваться законами в вопросах использования замороженных активов России, иначе можно "опозориться". Об этом сказал министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг телеканалу ORF.
"Мы страны с главенством права. Здесь каждое решение — будь то решение по санкциям, по использованию ли замороженных средств — можно оспорить в Европейском суде в Люксембурге", — напомнил он.
Ранее глава немецкого правительства Олаф Шольц назвал крайне сложным вопрос возможного изъятия замороженных активов ЦБ РФ для передачи их Украине. По его словам, лидеры стран ЕС поручили Еврокомиссии проработать этот вопрос и проинформировать о результатах.
ТАСС / AP / Virginia Mayo