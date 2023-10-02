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2 октября, 01:44

В США заявили, что Украина больше не дождётся оружия от Словакии

Newsweek: После победы в Словакии партии Smer Украина лишится военной помощи

В связи с приходом к власти в Словакии пророссийски настроенной партии Smer, возглавляемой экс-премьером Робертом Фицо, Украина может лишиться поставок значимого оружия. Об этом написал американский журнал Newsweek.

Журналистка Элли Кук предполагает, что эта победа — тревожный сигнал для Киева, получавшего от Словакии военную поддержку. А вот для российской стороны, отметила она, это хорошая новость: "Фицо заявил, что перекроет кран военной помощи Украине и предложит Киеву только гуманитарное содействие".

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Напомним, на внеочередных парламентских выборах в Словакии победила левоцентристская партия "Направление — социальная демократия". Её лидер Роберт Фицо был премьер-министром республики в 2006–2010 и 2012–2018 годах, при этом ориентировался на взаимовыгодные отношения с Россией и несколько раз встречался с президентом РФ. После победы партии на выборах он заявил, что сделает всё возможное, чтобы подвести конфликт на Украине к мирному урегулированию.

Обложка ©

Unsplash / Robert Thiemann

Лариса Сафронова
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