В США заявили, что Украина больше не дождётся оружия от Словакии

В связи с приходом к власти в Словакии пророссийски настроенной партии Smer, возглавляемой экс-премьером Робертом Фицо, Украина может лишиться поставок значимого оружия. Об этом написал американский журнал Newsweek.

Журналистка Элли Кук предполагает, что эта победа — тревожный сигнал для Киева, получавшего от Словакии военную поддержку. А вот для российской стороны, отметила она, это хорошая новость: "Фицо заявил, что перекроет кран военной помощи Украине и предложит Киеву только гуманитарное содействие".