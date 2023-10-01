Лидер пророссийской партии в Словакии пообещал устроить мирные переговоры по Украине
Лидер победившей в Словакии партии Роберт Фицо выступил за переговоры по Украине
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Роберт Фицо — бывший премьер-министр Словакии и лидер пророссийской партии "Курс — социальная демократия" (Smer), одержавшей победу на выборах в парламент страны — заявил, что с соратниками сделает всё возможное, чтобы подвести конфликт на Украине к мирному урегулированию.
"Украина — огромная трагедия для всех. Если Smer будет формировать правительство, будем делать всё и на площадке Европейского союза, чтобы как можно скорее были начаты мирные переговоры", — заявил политик журналистам на пресс-конференции, проходившей под лозунгом "А всё-таки получилось!".
Напомним, по итогам внеочередных парламентских выборов в Словакии одержала верх левоцентристская партия "Направление — социальная демократия", набравшая 23,28% голосов. При этом для прохождения в парламент было необходимо всего лишь 5%. Кстати, в Совфеде назвали победу пророссийской партии плохим сигналом для всех врагов и недоброжелателей Москвы, особенно для антироссийских западных кругов.