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1 октября, 13:42

Лидер пророссийской партии в Словакии пообещал устроить мирные переговоры по Украине

Лидер победившей в Словакии партии Роберт Фицо выступил за переговоры по Украине

<p>Обложка © ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK</p>

Обложка © ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK

Роберт Фицо — бывший премьер-министр Словакии и лидер пророссийской партии "Курс — социальная демократия" (Smer), одержавшей победу на выборах в парламент страны — заявил, что с соратниками сделает всё возможное, чтобы подвести конфликт на Украине к мирному урегулированию.

"Украина — огромная трагедия для всех. Если Smer будет формировать правительство, будем делать всё и на площадке Европейского союза, чтобы как можно скорее были начаты мирные переговоры", — заявил политик журналистам на пресс-конференции, проходившей под лозунгом "А всё-таки получилось!".

Хотят дружить: В ГД назвали лидерство пророссийской партии в Словакии общезападной тенденцией

Хотят дружить: В ГД назвали лидерство пророссийской партии в Словакии общезападной тенденцией

Напомним, по итогам внеочередных парламентских выборов в Словакии одержала верх левоцентристская партия "Направление — социальная демократия", набравшая 23,28% голосов. При этом для прохождения в парламент было необходимо всего лишь 5%. Кстати, в Совфеде назвали победу пророссийской партии плохим сигналом для всех врагов и недоброжелателей Москвы, особенно для антироссийских западных кругов.

Николь Вербер
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