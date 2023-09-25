Лидерство в предвыборной гонке в Словакии пророссийской партии Smer ("Курс") является общезападной тенденцией, заявил в беседе с Лайфом депутат Госдумы Амир Хамитов. По его словам, диктатура так называемых либеральных сил, управляемых напрямую из Вашингтона, "делает жизнь всё более и более тяжёлой и абсурдной по своей сути".

"При этом, не имея готовых решений проблем, назревших в обществе, их правительства занимаются внешней повесткой, оттягивающей все возможные ресурсы на обеспечение авантюр Белого дома", — отметил парламентарий.

Хамитов отметил, что такое положение дел сделало неудивительным недовольство жителей этих стран, всё большее число которых "смотрят на уверенные действия России и ждут её победы". По его словам, поставленные нашим президентом Владимиром Путиным цели "понятны каждому здравомыслящему человеку".

Именно поэтому Россия занимает одно из лидирующих мест в мировой политике и экономике, а те страны, что ещё недавно были очарованы "либеральными ценностями", всё активнее ищут дружбы с нами.

Напомним, 30 сентября жители Словакии выберут новый состав парламента. На данный момент в предвыборной гонке лидирует (19,4%) пророссийская партия Smer ("Курс"), лидер которой — бывший премьер-министр Роберт Фицо — в том числе называл новые власти Украины виновными в вооружённом конфликте 2014 года. Он выступает против вступления Незалежной в НАТО.