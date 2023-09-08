Маск высказался о "пророссийской пропаганде" в своей соцсети

В бывшей американской соцсети "Твиттер", которая теперь называется X, нет пророссийской пропаганды. Об этом заявил её владелец миллиардер Илон Маск.

"Где вся эта пророссийская пропаганда? Мы не видим её", — написал он в публикации.

Так бизнесмен отреагировал на пост журналиста Гленна Гринвальда об одном "из самых мошеннических исследований по дезинформации". Он опубликовал новость газеты Washington Post о том, что отказ X в цензуре контента якобы способствует распространению пророссийской пропаганды.

Ранее Лайф рассказывал о планах Маска засудить фонд "Открытое общество"* популярного финансиста и филантропа Джорджа Сороса, чтобы мешать ему заниматься подавлением свободы слова. Об этом он заявил в комментарии под постом со статьёй журналиста Бена Скаллана, в которой говорится о том, что финансируемые фондом Сороса организации продвигают политику цензуры в Ирландии и Шотландии.