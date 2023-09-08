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8 сентября, 13:32

Маск высказался о "пророссийской пропаганде" в своей соцсети

Маск заявил, что в соцсети X нет пророссийской пропаганды

В бывшей американской соцсети "Твиттер", которая теперь называется X, нет пророссийской пропаганды. Об этом заявил её владелец миллиардер Илон Маск.

"Где вся эта пророссийская пропаганда? Мы не видим её", — написал он в публикации.

Так бизнесмен отреагировал на пост журналиста Гленна Гринвальда об одном "из самых мошеннических исследований по дезинформации". Он опубликовал новость газеты Washington Post о том, что отказ X в цензуре контента якобы способствует распространению пророссийской пропаганды.

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Ранее Лайф рассказывал о планах Маска засудить фонд "Открытое общество"* популярного финансиста и филантропа Джорджа Сороса, чтобы мешать ему заниматься подавлением свободы слова. Об этом он заявил в комментарии под постом со статьёй журналиста Бена Скаллана, в которой говорится о том, что финансируемые фондом Сороса организации продвигают политику цензуры в Ирландии и Шотландии.

* Организация признана нежелательной в России.

Обложка ©

ТАСС / EPA / LUDOVIC MARIN / POOL / LUDOVIC MARIN

Николь Вербер
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