В Совфеде назвали победу пророссийской партии в Словакии плохим сигналом для врагов РФ
Сенатор Пушков: Победа пророссийской партии в Словакии — тревожный сигнал для ЕС
Победа партии "Курс — социальная демократия" бывшего премьер-министра Словакии Роберта Фицо на выборах в парламент страны является тревожным сигналом для антироссийских кругов в Европе. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.
"Вопреки стараниям Вашингтона и Брюсселя оппозиционная партия Роберта Фицо с 23 процентами голосов побеждает на парламентских выборах в Словакии. Идущие на втором месте либералы с 17 процентами серьёзно отстают... Первое место его партии, выступающей против политики ЕС в отношении Украины и России, — весьма тревожный сигнал для антироссийских кругов в Европе", — написал он в телеграм-канале.
Политик отметил, что далее всё будет зависеть от того, удастся ли Фицо создать правительство в коалиции с другой партией, так как собственных мест в парламенте ему не хватит.
Напомним, Роберт Фицо был премьер-министром Словакии в 2006–2010 и 2012–2018 годах. Он ориентировался на взаимовыгодные отношения с Россией и несколько раз встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. Новые власти Украины политик называл виновными в вооружённом конфликте 2014 года и возражал против вступления Незалежной в НАТО. Сегодня его партия "Курс — социальная демократия" заняла первое место на выборах в парламент, набрав 23,28% голосов.
ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK