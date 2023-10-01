В Совфеде назвали победу пророссийской партии в Словакии плохим сигналом для врагов РФ

Победа партии "Курс — социальная демократия" бывшего премьер-министра Словакии Роберта Фицо на выборах в парламент страны является тревожным сигналом для антироссийских кругов в Европе. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

"Вопреки стараниям Вашингтона и Брюсселя оппозиционная партия Роберта Фицо с 23 процентами голосов побеждает на парламентских выборах в Словакии. Идущие на втором месте либералы с 17 процентами серьёзно отстают... Первое место его партии, выступающей против политики ЕС в отношении Украины и России, — весьма тревожный сигнал для антироссийских кругов в Европе", — написал он в телеграм-канале.

Политик отметил, что далее всё будет зависеть от того, удастся ли Фицо создать правительство в коалиции с другой партией, так как собственных мест в парламенте ему не хватит.