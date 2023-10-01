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1 октября, 04:34

Пророссийская партия экс-премьера Фицо победила на выборах в Словакии

<p>Роберт Фицо. Обложка © EPA / ТАСС / MARTIN DIVISEK</p>

Роберт Фицо. Обложка © EPA / ТАСС / MARTIN DIVISEK

На внеочередных парламентских выборах в Словакии после подсчёта 99,57% голосов побеждает левоцентристская партия экс премьер-министра Роберта Фицо "Направление — социальная демократия". Такие данные публикует Topky.

Чтобы пройти в парламент, партиям необходимо набрать не менее 5% голосов, коалициям — не менее 7%. Результат победителя — 23,28% голосов. На втором месте либеральная партия "Прогрессивная Словакия" — 17,07% голосов, на третьем — социал-демократическая партия "Голос" — 14,95%. Со значительным отрывом, предварительно, проходят также коалиция ОЛАНО, Христианско-демократическое движение, партия "Свобода и солидарность" и Словацкая национальная партия.

Хотят дружить: В ГД назвали лидерство пророссийской партии в Словакии общезападной тенденцией

Хотят дружить: В ГД назвали лидерство пророссийской партии в Словакии общезападной тенденцией

Роберт Фицо был премьер-министром Словакии в 2006–2010 и 2012–2018 годах. Он ориентировался на взаимовыгодные отношения с Россией и несколько раз встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. Новые власти Украины Фицо называл виновными в вооружённом конфликте 2014 года и возражал против вступления Незалежной в НАТО. В Великобритании, к слову, уже бьют тревогу и боятся, что маленькая восточноевропейская страна может стать новым "нарушителем спокойствия" в регионе.

Лариса Сафронова
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