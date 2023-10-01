Чтобы пройти в парламент, партиям необходимо набрать не менее 5% голосов, коалициям — не менее 7%. Результат победителя — 23,28% голосов. На втором месте либеральная партия "Прогрессивная Словакия" — 17,07% голосов, на третьем — социал-демократическая партия "Голос" — 14,95%. Со значительным отрывом, предварительно, проходят также коалиция ОЛАНО, Христианско-демократическое движение, партия "Свобода и солидарность" и Словацкая национальная партия.

Роберт Фицо был премьер-министром Словакии в 2006–2010 и 2012–2018 годах. Он ориентировался на взаимовыгодные отношения с Россией и несколько раз встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. Новые власти Украины Фицо называл виновными в вооружённом конфликте 2014 года и возражал против вступления Незалежной в НАТО. В Великобритании, к слову, уже бьют тревогу и боятся, что маленькая восточноевропейская страна может стать новым "нарушителем спокойствия" в регионе.