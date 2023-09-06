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6 сентября, 02:31

"Нарушитель спокойствия": В Британии назвали нового возможного союзника России

Guardian: Словакия после выборов может стать союзником России

После парламентских выборов в Словакии в сентябре Москва и Братислава могут стать союзниками. Такое мнение высказал обозреватель Guardian Джон Кэмпфнер.

"Одним махом Словакия может стать новым союзником России. <...> Если верить опросам общественного мнения, то выборы будут означать возвращение Роберта Фицо — того самого человека, который расточает похвалы Москве и подражает Виктору Орбану", — написал Кэмпфнер.

Журналист подчеркнул, что если Фицо одержит победу на парламентских выборах, то политика Словакии может повернуться на 180 градусов и Братислава начнёт помогать Москве. Кэмпфнер отметил, что вскоре внутри Европейского союза и НАТО "может появиться новый нарушитель спокойствия".

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Обложка ©

Pixabay

Андрей Соловьёв
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