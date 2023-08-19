Лавров рассказал о попытках Запада склонить союзников России к разрыву отношений с ней

Страны Запада пытаются заставить партнёров России прекратить с ней все контакты, однако Москва предпринимает контрмеры. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Действительно, партнёры по ЕАЭС (Евразийский экономический союз) и ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) испытывают колоссальный нажим со стороны недружественных государств. Регулярными стали поездки к ним высокопоставленных чиновников из западных столиц для проведения "консультаций" по вопросам "противодействия обходу" нелегитимных антироссийских санкций", — отметил Лавров в интервью журналу "Международная жизнь".

Глава МИД подчеркнул, что есть называть вещи своими именами, то речь идёт о попыткам шантажом и угрозами добиться от союзников РФ отказа от законного сотрудничества с Россией. Москва понимает, что в такой ситуации её партнёры должны проявлять осмотрительность, отметил Лавров.

По словам министра, также Россия предпринимает встречные шаги, которые направлены на купирование попыток внешнего деструктивного воздействия. Так, в рамках ЕАЭС налажена выработка совместных мер по преодолению последствий введенных против РФ и Белоруссии санкций за счёт повышения устойчивости экономик стран союза. Эта мера уже дала результаты — растут объёмы торговли между странами и доля национальных валют во взаимных расчётах, кроме того, полностью обеспечена энергетическая и продовольственная безопасность.