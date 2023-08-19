Лавров рассказал о попытках Запада склонить союзников России к разрыву отношений с ней
Лавров: Запад склоняет союзников РФ порвать с ней, но Москва принимает контрмеры
Страны Запада пытаются заставить партнёров России прекратить с ней все контакты, однако Москва предпринимает контрмеры. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Действительно, партнёры по ЕАЭС (Евразийский экономический союз) и ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) испытывают колоссальный нажим со стороны недружественных государств. Регулярными стали поездки к ним высокопоставленных чиновников из западных столиц для проведения "консультаций" по вопросам "противодействия обходу" нелегитимных антироссийских санкций", — отметил Лавров в интервью журналу "Международная жизнь".
Глава МИД подчеркнул, что есть называть вещи своими именами, то речь идёт о попыткам шантажом и угрозами добиться от союзников РФ отказа от законного сотрудничества с Россией. Москва понимает, что в такой ситуации её партнёры должны проявлять осмотрительность, отметил Лавров.
По словам министра, также Россия предпринимает встречные шаги, которые направлены на купирование попыток внешнего деструктивного воздействия. Так, в рамках ЕАЭС налажена выработка совместных мер по преодолению последствий введенных против РФ и Белоруссии санкций за счёт повышения устойчивости экономик стран союза. Эта мера уже дала результаты — растут объёмы торговли между странами и доля национальных валют во взаимных расчётах, кроме того, полностью обеспечена энергетическая и продовольственная безопасность.
Ранее во Франции раскрыли, какой грамотный шаг президента России Владимира Путина помог РФ преодолеть санкции Запада. Как отметили авторы газеты La Nouvelle Tribune, разработанная Москвой после начала СВО сырьевая стратегия не позволила лишить страну притока капитала вопреки ожиданиям иностранных политиков.
ТАСС / Артём Геодакян