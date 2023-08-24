США заподозрили в необъявленной войне с союзником по НАТО

Америка пребывает в состоянии необъявленной войны против Турции. Такое мнение высказал обозреватель турецкой газеты Yeni Safak Тамер Коркмаз.

Автора обратил внимание на очередные учения военных США и боевиков запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). Тем самым США показывают, что они — союзники РПК, но не Турции, считает обозреватель.

Коркмаз указал, что командующий американским спецназом Джефф Деннис некоторое время назад принял участие в "выпускной" церемонии курдских бойцов, обучаемых им на севере Сирии. По его словам, в этих условиях не может быть "новой эры с США", которая была объявлена президентом страны Джо Байденом.

Вместе с этим обозреватель упрекнул США в отправке эсминца USS Ramage к берегам Кипра после того, как миротворцы ООН и турки-киприоты столкнулись в буферной зоне острова. Недовольство автора вызвало и заявление Госдепа о решении не будут применять эмбарго на поставки оружия Кипру в следующем году.

"Оказывая, с одной стороны, всевозможную поддержку грекам-киприотам, с другой — Греции, организуют и готовят этот избалованный дуэт западного клуба против Турции. Мы говорим о ещё одном ярком примере того, что США являются союзником для них и врагом для нашей Турции" — написал Коркмаз.