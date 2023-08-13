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13 августа, 10:41

Турция возобновила воздушную операцию против курдов в Ираке

СМИ: Авиация Турции нанесла удары по объектам РПК в иракском Дахуке

Военно-воздушные силы Турции совершили несколько атак по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) в провинции Дахук на севере Ирака, которая является частью курдской автономии. Об этом рассказал иракский портал Shafaq News, сославшись на источник в силовых структурах.

По его информации, были обстреляны районы, находящиеся на северо-востоке от Дахука — административного центра региона. Пока что сведений о пострадавших и разрушениях нет.

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Турция проводит выходящую за рамки границ государства военную операцию "Коготь-замок" в Сирии и Ираке против Рабочей партии Курдистана с апреля 2022 года. Заявленная цель — очистка провинции от сторонников РПК. В прошлый раз о военной воздушной операции на севере Ирака турецкие военные объявили в ноябре 2022 года.

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ТАСС / ZUMA / Depo Photos

Юрий Лысенко
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