Турция возобновила воздушную операцию против курдов в Ираке
СМИ: Авиация Турции нанесла удары по объектам РПК в иракском Дахуке
Военно-воздушные силы Турции совершили несколько атак по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) в провинции Дахук на севере Ирака, которая является частью курдской автономии. Об этом рассказал иракский портал Shafaq News, сославшись на источник в силовых структурах.
По его информации, были обстреляны районы, находящиеся на северо-востоке от Дахука — административного центра региона. Пока что сведений о пострадавших и разрушениях нет.
Турция проводит выходящую за рамки границ государства военную операцию "Коготь-замок" в Сирии и Ираке против Рабочей партии Курдистана с апреля 2022 года. Заявленная цель — очистка провинции от сторонников РПК. В прошлый раз о военной воздушной операции на севере Ирака турецкие военные объявили в ноябре 2022 года.
ТАСС / ZUMA / Depo Photos