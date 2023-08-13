Турция возобновила воздушную операцию против курдов в Ираке

Военно-воздушные силы Турции совершили несколько атак по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) в провинции Дахук на севере Ирака, которая является частью курдской автономии. Об этом рассказал иракский портал Shafaq News, сославшись на источник в силовых структурах.

По его информации, были обстреляны районы, находящиеся на северо-востоке от Дахука — административного центра региона. Пока что сведений о пострадавших и разрушениях нет.