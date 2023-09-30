Регион

Уведомления отключены

30 сентября, 12:44

Забытый кем-то рюкзак чуть не сорвал планы президента Словакии проголосовать на выборах

Президент Словакии проголосовала на час позже из-за подозрительного предмета

Президент Словакии Зузана Чапутова по настоянию охраны перенесла посещение избирательного участка для голосования на выборах в Национальный совет страны. Как пишет RTVS, всё из-за подозрительного рюкзака, оставленного неизвестным перед входом в помещение.

Так, Чапутова планировала проголосовать в 11:30 по Москве, но сделала это с опозданием на час — в 12:30 по Москве. Также отложить визит пришлось премьер-министру Людовиту Одору.

Хотят дружить: В ГД назвали лидерство пророссийской партии в Словакии общезападной тенденцией

Хотят дружить: В ГД назвали лидерство пророссийской партии в Словакии общезападной тенденцией

Напомним, 30 сентября жители Словакии выбирают новый состав парламента. На данный момент в предвыборной гонке лидирует (19,4%) пророссийская партия Smer ("Курс"), лидер которой — бывший премьер-министр Роберт Фицо — в том числе называл новые власти Украины виновными в вооружённом конфликте 2014 года. Он выступает против вступления Незалежной в НАТО. В Великобритании, к слову, уже бьют тревогу и боятся, что маленькая восточноевропейская страна может стать новым "нарушителем спокойствия" в регионе.

Обложка ©

ТАСС / ZUMA

Матвей Константинов
  • Новости
  • Словакия
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров