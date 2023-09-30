Забытый кем-то рюкзак чуть не сорвал планы президента Словакии проголосовать на выборах

Президент Словакии Зузана Чапутова по настоянию охраны перенесла посещение избирательного участка для голосования на выборах в Национальный совет страны. Как пишет RTVS, всё из-за подозрительного рюкзака, оставленного неизвестным перед входом в помещение.

Так, Чапутова планировала проголосовать в 11:30 по Москве, но сделала это с опозданием на час — в 12:30 по Москве. Также отложить визит пришлось премьер-министру Людовиту Одору.