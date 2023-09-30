Забытый кем-то рюкзак чуть не сорвал планы президента Словакии проголосовать на выборах
Президент Словакии проголосовала на час позже из-за подозрительного предмета
Президент Словакии Зузана Чапутова по настоянию охраны перенесла посещение избирательного участка для голосования на выборах в Национальный совет страны. Как пишет RTVS, всё из-за подозрительного рюкзака, оставленного неизвестным перед входом в помещение.
Так, Чапутова планировала проголосовать в 11:30 по Москве, но сделала это с опозданием на час — в 12:30 по Москве. Также отложить визит пришлось премьер-министру Людовиту Одору.
Напомним, 30 сентября жители Словакии выбирают новый состав парламента. На данный момент в предвыборной гонке лидирует (19,4%) пророссийская партия Smer ("Курс"), лидер которой — бывший премьер-министр Роберт Фицо — в том числе называл новые власти Украины виновными в вооружённом конфликте 2014 года. Он выступает против вступления Незалежной в НАТО. В Великобритании, к слову, уже бьют тревогу и боятся, что маленькая восточноевропейская страна может стать новым "нарушителем спокойствия" в регионе.
ТАСС / ZUMA