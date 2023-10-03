ЕС больше не может поставлять Украине оружие из собственных запасов

У стран Евросоюза больше не будет возможности отправлять Украине оружие из своих запасов без угрозы собственной безопасности. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на европейского чиновника. Он отметил, что уровень поддержки Киева в Европе ещё высок, но ЕС "уже отдал всё, что можно было" без рисков для себя.

"Мы не можем продолжать поставлять [вооружения] из наших запасов", — заявил собеседник издания.

После 18 месяцев интенсивных боевых действий запасы вооружений в Европе "иссыхают в промышленных масштабах". Об этом газете рассказал представитель администрации президента США Джо Байдена. Чиновники из Штатов утверждают, что Пентагон пока может выделять средства на помощь Украине, однако денег для пополнения своих запасов у него всё меньше и меньше.