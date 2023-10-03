Атлантика в шоке из-за решения США по Украине

Невключение финансирования Украины в проект бюджета США "вызвало волну шока по всей Атлантике", страны ЕС сомневаются в своей способности финансировать республику. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

В настоящее время европейские государства испытывают серьёзные экономические проблемы. Ослаблена и оборонная промышленность: после холодной войны эта статья расходов была значительно урезана, поэтому производство вооружений идёт медленными темпами.

"Европейские лидеры встают перед вопросом, которого они надеялись избежать: если США откажутся от ведущей роли в поддержке Украины, смогут ли они (европейские страны. — Прим. Лайфа) восполнить этот пробел?" — пишет издание.