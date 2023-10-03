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Регион
Опубликовано 3 октября 2023, 03:26
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Атлантика в шоке из-за решения США по Украине

WSJ: Страны Европы сомневаются в своей способности помогать Украине без США

Невключение финансирования Украины в проект бюджета США "вызвало волну шока по всей Атлантике", страны ЕС сомневаются в своей способности финансировать республику. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

В настоящее время европейские государства испытывают серьёзные экономические проблемы. Ослаблена и оборонная промышленность: после холодной войны эта статья расходов была значительно урезана, поэтому производство вооружений идёт медленными темпами.

"Европейские лидеры встают перед вопросом, которого они надеялись избежать: если США откажутся от ведущей роли в поддержке Украины, смогут ли они (европейские страны. — Прим. Лайфа) восполнить этот пробел?" — пишет издание.

Белый дом: У США нет денег на долговременную военную поддержку Украины
Белый дом: У США нет денег на долговременную военную поддержку Украины

Напомним, президент США Джо Байден допускал возможность приостановки деятельности федерального правительства из-за неутверждения бюджета. Он признался, что не знает, как избежать шатдауна. Сенат и Палата представителей приняли проект временного бюджета на 45-дневный срок. Документ, в котором не упоминается поддержка Украины, уже подписал президент.

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Unsplash / Guillaume Périgois

Лариса Сафронова
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