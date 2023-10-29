"Дела идут не так": Стало известно, что США уготовили Украине

Вашингтон в скором времени окончательно потеряет интерес к Киеву и перестанет оказывать ему помощь. Как считает полковник в отставке Дуглас Макгрегор, для США на Украине события будут разворачиваться по вьетнамскому сценарию.

"Когда дела идут не так, как мы хотим, когда мы совершаем ошибки, мы просто улетаем и уплываем. И когда кто-то спрашивает, что будет на Украине, <…> в конце концов всё закончится, как во Вьетнаме, и мы просто уйдём", — сообщил он в интервью швейцарскому журналу Weltwoche.

Макгрегор также напомнил о том, что люди очень устали от украинского конфликта и большую часть американцев он вообще не волнует. Именно по этой причине США вскоре просто "сменят тему".