"Дела идут не так": Стало известно, что США уготовили Украине
Полковник Макгрегор: Для США на Украине всё закончится по вьетнамскому сценарию
Вашингтон в скором времени окончательно потеряет интерес к Киеву и перестанет оказывать ему помощь. Как считает полковник в отставке Дуглас Макгрегор, для США на Украине события будут разворачиваться по вьетнамскому сценарию.
"Когда дела идут не так, как мы хотим, когда мы совершаем ошибки, мы просто улетаем и уплываем. И когда кто-то спрашивает, что будет на Украине, <…> в конце концов всё закончится, как во Вьетнаме, и мы просто уйдём", — сообщил он в интервью швейцарскому журналу Weltwoche.
Макгрегор также напомнил о том, что люди очень устали от украинского конфликта и большую часть американцев он вообще не волнует. Именно по этой причине США вскоре просто "сменят тему".
О скором прекращении помощи Киеву и потере интереса со стороны США в последние недели говорят всё чаще. Причиной тому является обострение палестино-израильского конфликта. Как считают эксперты, Вашингтон проявляет политику двойных стандартов по отношению к Израилю и Украине: если для первых у американцев внезапно нашлось много артиллерийских снарядов, то киевскому режиму Белый дом заявлял об их нехватке.
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