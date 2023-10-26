В США предложили механизм передачи помощи Израилю вместо Украины
WSJ: В Конгрессе США представлен проект по передаче Израилю средств для Украины
В Конгрессе США представили законопроект о разделении помощи Израилю и Украине, который позволит передать миллиарды долларов Тель-Авиву вместо Киева. Об этом в четверг, 26 октября, сообщило издание The Wall Street Journal. Авторы документа — группа конгрессменов от Республиканской партии.
"Мои коллеги и я твёрдо верим, что любая помощь Израилю не должна использоваться в качестве рычага для отправки десятков миллиардов долларов на Украину", — отметил сенатор от Канзаса Роджер Маршалл.
Напомним, что президент США Джо Байден планировал запросить у Конгресса 106 миллиардов долларов, 61 из которых он намеревался отдать Украине, а остальные — разделить между Тайбэем и Иерусалимом. Однако в Киеве выразили недовольство происходящим, назвав озвученную сумму недостаточной. Впрочем, это неважно, ведь Конгресс и так не горит желанием выделять такие суммы.
Getty Images / Mostafa Alkharouf