В США предложили механизм передачи помощи Израилю вместо Украины

В Конгрессе США представили законопроект о разделении помощи Израилю и Украине, который позволит передать миллиарды долларов Тель-Авиву вместо Киева. Об этом в четверг, 26 октября, сообщило издание The Wall Street Journal. Авторы документа — группа конгрессменов от Республиканской партии.

"Мои коллеги и я твёрдо верим, что любая помощь Израилю не должна использоваться в качестве рычага для отправки десятков миллиардов долларов на Украину", — отметил сенатор от Канзаса Роджер Маршалл.