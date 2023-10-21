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21 октября, 18:44

В Раде заявили, что Украине не хватит $61 млрд, которые Байден попросил у Конгресса

Депутат Железняк: $61 млрд, которые Байден запросил у Конгресса для Киева, мало

Средств, которые американский лидер Джо Байден запросил у Конгресса для Украины, будет недостаточно. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, решившийся "покопаться" в тех 61,4 миллиарда долларов, которые в запросе Белого Дома должны идти Киеву.

При подсчёте он выбрал период с ноября 2023 года до декабря 2024-го. Железняк отметил, что на прямую бюджетную помощь заложено 11,8 миллиарда долларов. Сейчас же готовится бюджет, где необходимо 42,9 миллиарда долларов, причём 30% из этого, то есть 12,87 миллиарда долларов, должны прийти из Америки.

"То есть по этому запросу с расчётом, что это деньги на 13 месяцев, нам будет не хватать два миллиарда долларов. Этот гэп перекроют другие доноры, но и по другим источникам тоже пока нет всех подтверждений", — написал Железняк в телеграм-канале.

Отметим, что 20 октября Байден запросил у Конгресса около 106 миллиардов долларов на оказание Киеву и Иерусалиму дополнительной помощи, а также на другие нужды. При этом администрация США просит выделить свыше 61,4 миллиарда долларов для Украины и 14,3 миллиарда долларов — для Израиля.

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Ранее неутешительное для Украины заявление сделал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, средства на оказание помощи Киеву в федеральном бюджете Соединённых Штатов практически закончились.

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ТАСС / ZUMA

Никита Осипов
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