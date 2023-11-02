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Регион
Опубликовано 2 ноября 2023, 00:42
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Залужный раскрыл неудобную правду о контрнаступлении ВСУ

Главком ВСУ Залужный: Конфликт на Украине зашёл в тупик, прорыва не будет

Украинская армия не сможет совершить обещанный прорыв в Крыму в рамках контрнаступления, так как конфликт зашёл в тупик, уверен главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Всему виной — равные силы сторон, пояснил военачальник в интервью журналу Economist.

"Как и в Первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик. Глубокого и красивого прорыва, видимо, не будет", — отметил генерал.

Залужный признался, что долгое время не мог определить причину неудач на поле боя и винил в происходящем командиров. Однако кадровые перестановки не дали никакого результата. Лишь со временем стало очевидно, что Киеву необходимо обладать весомым преимуществом, чтобы одолеть противника, считает главком ВСУ.

Залужный вынужденно признал преимущество Российской армии
Залужный вынужденно признал преимущество Российской армии

"Простой факт заключается в том, что мы видим всё, что делает противник, а они видят всё, что делаем мы. Чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое, как, например, порох, который изобрели китайцы и который мы до сих пор используем, чтобы убивать друг друга", — подытожил собеседник издания.

Неудачное контрнаступление породило раскол в высших военно-политических кругах Незалежной. Так, недавно стало известно о споре Залужного с Владимиром Зеленским, который по-своему видит завершение наступления.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Илья Пушкарев
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