Украинская армия не сможет совершить обещанный прорыв в Крыму в рамках контрнаступления, так как конфликт зашёл в тупик, уверен главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Всему виной — равные силы сторон, пояснил военачальник в интервью журналу Economist.

"Как и в Первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик. Глубокого и красивого прорыва, видимо, не будет", — отметил генерал.

Залужный признался, что долгое время не мог определить причину неудач на поле боя и винил в происходящем командиров. Однако кадровые перестановки не дали никакого результата. Лишь со временем стало очевидно, что Киеву необходимо обладать весомым преимуществом, чтобы одолеть противника, считает главком ВСУ.

"Простой факт заключается в том, что мы видим всё, что делает противник, а они видят всё, что делаем мы. Чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое, как, например, порох, который изобрели китайцы и который мы до сих пор используем, чтобы убивать друг друга", — подытожил собеседник издания.