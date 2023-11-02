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Регион
Опубликовано 1 ноября 2023, 21:32
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Залужный вынужденно признал преимущество Российской армии

Главком ВСУ Залужный отметил преимущество ВВС России и сил РЭБ

Главком ВСУ Валерий Залужный. Обложка © X / Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine

Главком ВСУ Валерий Залужный. Обложка © X / Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine

Вооружённые силы России имеют ряд преимуществ перед украинской армией. Об этом написал главнокомандующий войсками Украины генерал Валерий Залужный в материале для журнала Economist.

По его словам, у русских превосходство и в боеприпасах, и в технике, и в людских ресурсах. В частности, ВВС РФ "продолжают создавать новые ударные эскадрильи". Также Россия наращивает силы радиоэлектронной борьбы.

"В этой сфере она (Россия. — Прим. Лайфа) превосходит нас: 65% наших станций глушения в начале войны были произведены в советское время", — объяснил генерал.

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Залужный отметил, что улучшилась и контрбатарейная стрельба России — во многом благодаря боеприпасам "Ланцет". Он посетовал, что ВСУ не хватает поставляемого Западом вооружения. Так, крайне необходимы датчики для обнаружения мин в земле, использующие невидимые световые импульсы.

А ранее в Германии пришли в шок от российских "зубов дракона" в зоне СВО. Это специальные укрепления пирамидальной формы, которые ВС РФ устанавливают, чтобы остановить колёсную и гусеничную технику противника.

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Лариса Сафронова
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