Залужный вынужденно признал преимущество Российской армии

Вооружённые силы России имеют ряд преимуществ перед украинской армией. Об этом написал главнокомандующий войсками Украины генерал Валерий Залужный в материале для журнала Economist.

По его словам, у русских превосходство и в боеприпасах, и в технике, и в людских ресурсах. В частности, ВВС РФ "продолжают создавать новые ударные эскадрильи". Также Россия наращивает силы радиоэлектронной борьбы.

"В этой сфере она (Россия. — Прим. Лайфа) превосходит нас: 65% наших станций глушения в начале войны были произведены в советское время", — объяснил генерал.

Залужный отметил, что улучшилась и контрбатарейная стрельба России — во многом благодаря боеприпасам "Ланцет". Он посетовал, что ВСУ не хватает поставляемого Западом вооружения. Так, крайне необходимы датчики для обнаружения мин в земле, использующие невидимые световые импульсы.