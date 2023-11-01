В Германии пришли в шок от российских "зубов дракона" в зоне СВО

Российские войска продолжают укреплять масштабную линию обороны. Немецкий журналист Юлиан Репке остался поражён эффективность "зубов дракона" — специальных укреплений пирамидальной формы, которые ВС РФ устанавливают, чтобы остановить колёсную и гусеничную технику противника.

"Мы видим, как много этих "зубов дракона", их невозможно сосчитать", — заявляет Репке в репортаже для Bild.

По его словам, западная техника не в состоянии преодолеть такие сооружения, и именно это привело к провалу контрнаступления ВСУ.

Как объяснил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, "зубы дракона" — это бетонные пирамидки высотой около одного метра. Они устанавливаются в грунт, чтобы колёсная техника или танки не могли пройти.

"Это эффективное препятствие для бронированной техники: преодолевая пирамидку, танки сползают на неё днищем и повисают. Сделать с этим без посторонней помощи ничего нельзя. Широкое распространение "зубы дракона" получили во время Второй мировой", — сказал полковник в беседе с "Лентой.ру".