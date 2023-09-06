Почему ВСУ не могут пройти "зубы дракона" на линии российской обороны Западные и украинские СМИ начали признавать силу военной машины России и высокий инженерный уровень оборонительной линии. 5 сентября, 22:41 Танкист батальона "Урал" в зоне проведения СВО. Обложка © ТАСС / Александр Река

На Западе подводят итоги летнего контрнаступления и понимают, что хуже уже некуда. Пытаясь отработать тему оправдания ВСУ, к аналитике привлекают не только западных экспертов, но и экс-военных из бывших республик СССР.

Но ни в Европе, ни в США не рассказывают, что ВСУ применяют тактику "живого разминирования" в попытках пройти российскую линию обороны. "Вместо инженерной техники на минные поля отправляют пехоту, которая там массово гибнет", — рассказывают российские военные.

Польские СМИ не стесняются давать эксклюзив о проблемах ВСУ от очевидцев. Интервью волонтёра из Польши Славомира Высоцкого изданию Wiadomosci раскрывает, насколько трагично и безвыходно положение украинских военных.

— В течение нескольких месяцев они только пробили первую линию обороны. Людские потери украинской стороны огромны. Западная техника горит как спички. Всё гораздо хуже, чем принято представлять, — говорит он.

Волонтёр даже подсчитал могилы во Львове. Он приводит цифры: в старой части кладбища находится около 100 могил, в новой части — более 600. В деревнях кладбища располагаются прямо вдоль улиц. В Харькове более двух тысяч могил. Эти потери уже невозможно скрыть. По его словам, потери ВСУ возрастают, а желающих идти на фронт уже просто нет. Людей отлавливают на улицах, забирают со строек, из баров — лишь бы кого.

Противотанковые заграждения "Зубы дракона". Фото © forpostsevastopol.ru

— ВСУ хотели прорвать первую линию обороны, затем достигнуть второй линии у города Токмак, прорвать и её тоже. Следующая, третья, линия обороны — это Мелитополь. После захвата города они бы могли расширить мост, привезти туда ракетные комплексы HIMARS и обрушить огонь на Крымский мост. Это они и пытаются сделать! — рассказывает бывший американский морпех-разведчик, переквалифицировавшийся в блогеры, Скотт Риттер, добавляя, что украинские подразделения остановились в посёлке Работино и с июня ситуация не меняется.

Азербайджанский лётчик, а теперь военный эксперт Агиль Рустамзаде прокомментировал украинским СМИ, почему не удаётся взломать линию обороны Армии России. Рустамзаде утверждает, что линия всего одна согласно советской концепции и состоит из двух полос. ВСУ пытаются вклиниться в неё, например, на Запорожском направлении. Её ширина составляет 7 км.

На вопрос журналиста: "Действительно ли линия Суровикина беспрецедентна со времён Первой мировой войны по ширине и количеству минных полей глубиной 5–10 км?" — Рустамзаде отвечает, что количество заложенных мин вдоль линии превышает в несколько раз советские военные нормативы.

Он также отмечает, что дело не только в мощнейших оборонительных инженерных сооружениях, но и в комплексном огневом воздействии Российской армии, которая привлекла для этого все средства поражения вплоть до авиации. Хотя до этого киевские СМИ предпочитали замалчивать высокий инженерный уровень оборонительной линии, так как это разрушало навязанные обществу нарративы о несостоятельности военной машины России.

Авторы Андрей Лапенков