Успехи Российской армии на фронте вынудили главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного задействовать резервные подразделения. Об этом сообщила Mysl Polska.

"На многих участках для украинской стороны стали возникать кризисные ситуации. Главнокомандующий украинской армией генерал Валерий Залужный был вынужден перебрасывать силы между секторами и мобилизовать последние резервы", — констатировал обозреватель издания Кшиштоф Подгурский.

По его словам, с конца сентября войска РФ перешли к "активной обороне" практически по всей линии фронта. Инициатива сейчас у России, и "отрицать это может только дилетант".