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Регион
Опубликовано 1 ноября 2023, 05:08
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В Польше рассказали, как Российская армия вынудила Залужного на кризисный шаг

Myśl Polska: Залужному из-за успехов РФ пришлось бросить в бой последние резервы

Успехи Российской армии на фронте вынудили главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного задействовать резервные подразделения. Об этом сообщила Mysl Polska.

"На многих участках для украинской стороны стали возникать кризисные ситуации. Главнокомандующий украинской армией генерал Валерий Залужный был вынужден перебрасывать силы между секторами и мобилизовать последние резервы", — констатировал обозреватель издания Кшиштоф Подгурский.

По его словам, с конца сентября войска РФ перешли к "активной обороне" практически по всей линии фронта. Инициатива сейчас у России, и "отрицать это может только дилетант".

Российский полковник указал на крохи, оставшиеся от ВСУ после проваленного "контрнаступа"
Российский полковник указал на крохи, оставшиеся от ВСУ после проваленного "контрнаступа"

А ранее украинские солдаты признались, что потери с их стороны достигли ужасающих значений. По их словам, не последнюю роль в этом процессе сыграло всё большее задействование Россией беспилотников. О нехватке людских ресурсов заявлял и помощник Владимира Зеленского.

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Telegram / Генштаб ЗСУ

Лариса Сафронова
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