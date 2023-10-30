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Опубликовано 30 октября 2023, 12:48
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Российский полковник указал на крохи, оставшиеся от ВСУ после проваленного "контрнаступа"

Полковник Матвийчук посчитал критически низким оборонный потенциал ВСУ

В результате контрнаступления ВСУ понесли критические для боеспособности потери, которые не удастся восполнить без западной помощи. Об этом "Ленте.ру" рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

"Потери ВСУ критичны для боеспособности, Украина без западной помощи восстановиться уже не сможет, и если эта помощь вовремя не подоспеет, то, я полагаю, Украина потеряет свою боеспособность. Всё, что Украина подготовила к контрнаступлению, она сегодня потеряла: там остались небольшие, ничего не значащие запасы", — пояснил он.

По словам полковника, Запад не сможет предоставить Украине всю необходимую помощь. Он отметил, что оборонный потенциал Незалежной "сегодня равен нулю". Так, промышленность не работает, а оставшиеся незначительные мощности могут только обеспечить ремонт стрелкового оружия и решить простые задачи с танками.

С начала СВО российские войска уничтожили более 13 тысяч танков и других бронемашин ВСУ
С начала СВО российские войска уничтожили более 13 тысяч танков и других бронемашин ВСУ

Как отмечал министр обороны России Сергей Шойгу, с начала своего контрнаступления Украина лишилась более 90 тысяч солдат. В то же время противник не добился никаких успехов.

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Getty Images / John Moore

Матвей Константинов
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