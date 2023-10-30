Российский полковник указал на крохи, оставшиеся от ВСУ после проваленного "контрнаступа"

В результате контрнаступления ВСУ понесли критические для боеспособности потери, которые не удастся восполнить без западной помощи. Об этом "Ленте.ру" рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

"Потери ВСУ критичны для боеспособности, Украина без западной помощи восстановиться уже не сможет, и если эта помощь вовремя не подоспеет, то, я полагаю, Украина потеряет свою боеспособность. Всё, что Украина подготовила к контрнаступлению, она сегодня потеряла: там остались небольшие, ничего не значащие запасы", — пояснил он.

По словам полковника, Запад не сможет предоставить Украине всю необходимую помощь. Он отметил, что оборонный потенциал Незалежной "сегодня равен нулю". Так, промышленность не работает, а оставшиеся незначительные мощности могут только обеспечить ремонт стрелкового оружия и решить простые задачи с танками.