Российский полковник указал на крохи, оставшиеся от ВСУ после проваленного "контрнаступа"
Полковник Матвийчук посчитал критически низким оборонный потенциал ВСУ
В результате контрнаступления ВСУ понесли критические для боеспособности потери, которые не удастся восполнить без западной помощи. Об этом "Ленте.ру" рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.
"Потери ВСУ критичны для боеспособности, Украина без западной помощи восстановиться уже не сможет, и если эта помощь вовремя не подоспеет, то, я полагаю, Украина потеряет свою боеспособность. Всё, что Украина подготовила к контрнаступлению, она сегодня потеряла: там остались небольшие, ничего не значащие запасы", — пояснил он.
По словам полковника, Запад не сможет предоставить Украине всю необходимую помощь. Он отметил, что оборонный потенциал Незалежной "сегодня равен нулю". Так, промышленность не работает, а оставшиеся незначительные мощности могут только обеспечить ремонт стрелкового оружия и решить простые задачи с танками.
Как отмечал министр обороны России Сергей Шойгу, с начала своего контрнаступления Украина лишилась более 90 тысяч солдат. В то же время противник не добился никаких успехов.
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