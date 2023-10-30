Шойгу раскрыл потери ВСУ с начала контрнаступления

Украинская армия лишилась более 90 тысяч солдат с начала широко разрекламированного наступления, но никаких успехов так и не достигла. Об этом в ходе выступления на Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Только с 4 июня — то есть с начала широко разрекламированного и щедро спонсируемого Западом украинского контрнаступления — Киев потерял свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, около 600 танков и почти 1900 бронемашин различного класса", — заявил Шойгу.