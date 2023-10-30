Шойгу раскрыл потери ВСУ с начала контрнаступления
Шойгу: ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 90 тысяч солдат и 600 танков
Украинская армия лишилась более 90 тысяч солдат с начала широко разрекламированного наступления, но никаких успехов так и не достигла. Об этом в ходе выступления на Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Только с 4 июня — то есть с начала широко разрекламированного и щедро спонсируемого Западом украинского контрнаступления — Киев потерял свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, около 600 танков и почти 1900 бронемашин различного класса", — заявил Шойгу.
Вместе с этим министр сообщил, что, несмотря на колоссальные потери, никаких значимых успехов ВСУ так и не достигли. Российские силы, в свою очередь, продолжают методично и уверенно выполнять поставленные задачи и обеспечивать безопасность мирных жителей, подчеркнул глава Минобороны.
ВСУ несут потери не только в живой силе, но и в технике. Ранее стало известно, что украинская армия за несколько дней лишилась сразу трёх немецких танков Leopard 2 в Запорожской области. По мнению экспертов, к началу октября Киев лишился третьей части поставленных Leopard 2.
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