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Регион
Опубликовано 29 октября 2023, 11:40
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С начала СВО российские войска уничтожили более 13 тысяч танков и других бронемашин ВСУ

ВС РФ уничтожили свыше 13 тысяч танков и других бронемашин ВСУ с начала СВО

С начала проведения специальной военной операции (СВО) Вооружённые силы России уничтожили более 13 тысяч танков и других боевых бронированных машин украинских войск. Об этом рассказали в Минобороны страны. В российском ведомстве перечислили общее количество вражеской техники, ликвидированной ВС РФ.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 517 самолётов, 253 вертолёта, 8392 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 006 танков и других боевых бронированных машин", — указали в ведомстве.

ВС РФ уничтожили украинскую станцию РЭБ "Буковель" в Запорожской области
ВС РФ уничтожили украинскую станцию РЭБ "Буковель" в Запорожской области

В Минобороны также добавили, что с начала спецоперации ВС РФ уничтожили 1170 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6902 орудия полевой артиллерии и миномётов и 14 760 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее Лайф писал о том, что ВС РФ поразили командно-наблюдательный пункт подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады украинских войск у Новомихайловки (ДНР). У села Подлиман Харьковской области поражён узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ.

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Getty Images / Pierre Crom

Илья Суриков
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