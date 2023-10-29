С начала СВО российские войска уничтожили более 13 тысяч танков и других бронемашин ВСУ
ВС РФ уничтожили свыше 13 тысяч танков и других бронемашин ВСУ с начала СВО
С начала проведения специальной военной операции (СВО) Вооружённые силы России уничтожили более 13 тысяч танков и других боевых бронированных машин украинских войск. Об этом рассказали в Минобороны страны. В российском ведомстве перечислили общее количество вражеской техники, ликвидированной ВС РФ.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 517 самолётов, 253 вертолёта, 8392 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 006 танков и других боевых бронированных машин", — указали в ведомстве.
В Минобороны также добавили, что с начала спецоперации ВС РФ уничтожили 1170 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6902 орудия полевой артиллерии и миномётов и 14 760 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее Лайф писал о том, что ВС РФ поразили командно-наблюдательный пункт подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады украинских войск у Новомихайловки (ДНР). У села Подлиман Харьковской области поражён узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ.
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