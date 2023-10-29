С начала СВО российские войска уничтожили более 13 тысяч танков и других бронемашин ВСУ

С начала проведения специальной военной операции (СВО) Вооружённые силы России уничтожили более 13 тысяч танков и других боевых бронированных машин украинских войск. Об этом рассказали в Минобороны страны. В российском ведомстве перечислили общее количество вражеской техники, ликвидированной ВС РФ.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 517 самолётов, 253 вертолёта, 8392 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 006 танков и других боевых бронированных машин", — указали в ведомстве.

В Минобороны также добавили, что с начала спецоперации ВС РФ уничтожили 1170 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6902 орудия полевой артиллерии и миномётов и 14 760 единиц специальной военной автомобильной техники.