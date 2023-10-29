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Регион
Опубликовано 29 октября 2023, 11:13
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Нанесён удар по командно-наблюдательному пункту ВСУ у Новомихайловки

Минобороны: ВС РФ поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ у Новомихайловки

Российские военные поразили командно-наблюдательный пункт подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады украинских войск в районе Новомихайловки (ДНР). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"В районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики поражён командно-наблюдательный пункт подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ", — сообщили в оборонном ведомстве.

Кроме того, в районе села Подлиман Харьковской области поражён узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ. Всего российская оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 124 районах.

Потери украинских войск за сутки на Донецком направлении составили до 110 человек, две боевые бронированные машины и два пикапа. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 американского производства и гаубица Д-30. Кроме того, уничтожены два пункта управления БПЛА противника.

Подразделения Южной группировки войск при поддержке артиллерии и тяжёлых огнемётных систем (ТОС) нанесли поражение живой силе и технике 28-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ в Андреевке, Яковлевке, Артёмовске, Клещеевке и Курдюмовке (Донецкая Народная Республика).

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Ранее Минобороны показало момент уничтожения чешской гаубицы Dana в зоне СВО. На кадрах — САУ, которая вела огонь на замаскированной позиции. Также в видео демонстрируется наведение дрона-камикадзе на вражескую технику и контроль поражения гаубицы с другого БПЛА.

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ТАСС / Александр Река

Никита Никонов
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